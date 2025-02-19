Mahir tabuttan kurtulabilecek mi?

atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yapımını NGM'nin üstlendiği 'Bir Gece Masalı' dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Mahir ve Canfeza romantik bir gün geçirmek isteğiyle gittikleri yerde Boris ve Selim'in tuzağına düştüler...

Canfeza ve Mahir'in bebek konusundaki gerçek ortaya çıktı. Ferman yaşanan olaylar üzerine evi terk etti ve Efsane ile ayrı eve çıktı. Ona ders vermek isteyen Asaf Bey, tüm parayı kesip evlerini de ellerinden aldı. Taksicilik yapmaya başlayan Ferman, Sevde'ye yakalandı. Memleketten sevgililer günü sürprizi için döndüğü yalanını söyledi ama Sevde inanmadı ve Ferman'ın peşine dedektif taktı. Telefonundan Canfeza'yı takip eden Mahir, tuzağı bilmeden onu kurtarmaya çalıştı. Telefonun şarjı bittiği için Kürşat onu uyaramadı. Kürşat'ın evine ise narkotik baskın düzenlendi.