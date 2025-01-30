Mahir ve Canfeza’nın hikâyesini Panamalılar da izleyecek

Her yıl olduğu gibi bu yıl da medya sektöründeki profesyonelleri bir araya getiren Content Americas 2025; 20–23 Ocak tarihlerinde Miami'de Florida'da gerçekleşti. ATV Distribution, Content Americas 2025 fuarında, Panama'da yayın yapmakta olan TVN kanalıyla başarılı bir anlaşmaya imza attı.Türkiye'de ve yurt dışında adından sıkça söz ettiren Bir Gece Masalı (The Nightfall) dizisi, TVN kanalı tarafından satın alındı.Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, gizem, drama, gerilim ve aşkı ustaca harmanlayan yapısıyla, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dünya çapında büyük ilgi topladı.Mahir ve Canfeza'nın sürükleyici hikâyesini anlatan dizi, yakında Panama'daki TVN izleyicileriyle buluşacak. Bir Gece Masalı dizisi, Panamalı izleyicilerinin kalbinde yer edinmeye hazırlanırken; atv, dizilerinin dünya çapındaki cazibesini de bir adım ileri taşıyacak.