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Giriş Tarihi: 23.6.2023

Mahkeme fotoğrafın incelenmesine gerek görmedi

Ozan Güven’in, üç yıl önce birlikte olduğu Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması dün görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Güven geçtiğimiz günlerde Bulutsuz’un darp izleriyle ilgili “Bütün fotoğrafların fotoşop ve montaj olduğu açığa çıkacaktır” demişti. Bulutsuz’un avukatları ise fotoğrafların bilirkişiye gönderilmesini istemişti. Ancak Güven’in avukatı fotoğrafların araştırılması talebini reddetti

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Mahkeme fotoğrafın incelenmesine gerek görmedi
Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Ozan Güven'in geçtiğimiz günlerde Deniz Bulutsuz'un yüzündeki ve vücudundaki izlerle ilgili "Mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar fotoşop ve montaj" demesi üzerine, Bulutsuz'un avukatları darp fotoğraflarının bilirkişiye gönderilerek gerçekliğinin araştırılmasını istedi. Sanık Ozan Güven bu iddiaları basına demeç olarak vermesine rağmen Güven'in avukatı ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.



Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Mahkeme fotoğrafın incelenmesine gerek görmedi
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