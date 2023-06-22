Mahkeme fotoğrafın incelenmesine gerek görmedi

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Güven hakkında hazırlanan iddianamede, 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Ozan Güven'in geçtiğimiz günlerde Deniz Bulutsuz'un yüzündeki ve vücudundaki izlerle ilgili "Mahkemeye sunduğu bütün fotoğraflar fotoşop ve montaj" demesi üzerine, Bulutsuz'un avukatları darp fotoğraflarının bilirkişiye gönderilerek gerçekliğinin araştırılmasını istedi. Sanık Ozan Güven bu iddiaları basına demeç olarak vermesine rağmen Güven'in avukatı ise fotoğrafların araştırılması talebini reddetti.Mahkeme, dava dosyasında kişilerin yaralanması ile ilgili rapor mevcut olduğu gerekçesiyle fotoğrafların gerçek olup olmadığı yönünden bir rapor alınmasına yer olmadığına karar vererek duruşmayı erteledi.