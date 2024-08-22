Mahkeme oğlumu bana teslim ediyor

Reha Muhtar, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırılıp entübe edilmişti. Bunun üzerine Deniz Uğur, Muhtar'dan olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını ve Nilüfer'in kızı tarafından kaçırıldığını iddia etmişti.Şikayette bulunan Uğur, "Aile Mahkemesi derhal fiilen çocuğumun bana teslim edilmesine karar vermiştir. Süreç adli makamların kontrolünde devam etmektedir" dedi. Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastane ise şu açıklamayı yaptı: "Reha Bey, uyandırıldı, durumu stabil."ÜNLÜ oyuncu Deniz Uğur'un iddialarının ardından tarafların yorumlarını GÜNAYDIN gündeme getirdi. Uğur, şarkıcı Nilüfer ve Muhtar'ın avukatının konuyla ilgili yaptığı açıklamalar çok ses getirdi.