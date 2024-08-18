Deniz Akkaya’nın paylaşımlarını affetmedi: Ünlü şef uzaklaştırma istedi

Ünlü manken Deniz Akkaya ve kızı 16 yaşındaki kızı A. Ö. arasında yaşananlar ülke gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya kızı ile karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş koruma kararının ardından A. Ö. babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti.Koruma altına alınan A.'nın babasının yakın arkadaşı olan ünlü şef Somer Sivrioğlu'yla yurtta görüşmesinin ardından Deniz Akkaya Sivrioğlu'nu hedef aldı. Ünlü manken sosyal medyada Somer Sivrioğlu için "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor.Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan kişiye nasıl izin veriliyor. O şişkoya da dava açacağım, bu adam da hiç beyin yok mu; dış kapının dış mandalıyım demiyor mu? Kızım bu şahsı hiç tanımıyor sadece babasının eski ev arkadaşı" ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından Sivrioğlu adliyenin yolunu tuttu. Somer şef dilekçesinde, tüm bu yaşananlardan sonra Akkaya'nın kendisini hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek Akkaya için uzaklaştırma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi uzaklaştırma talebini reddetti.