Mahkemede kısırlık kavgası

Yeşilçam'ın 'Sezercik' lakaplı çocuk oyuncusu olarak hafızalara kazınan ismi Sezer İnanoğlu, eşiyle boşandı. 2022 yılında evlendiği mimar Seyhan Eyiçalış ile anlaşmazlık yaşayan İnanoğlu, boşanmak için mahkemeye başvurdu.Çift, 29 Kasım'da Beykoz Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Karar aşamasında birbirleriyle sözlü tartışmaya giren çift, mahkeme salonunda kısırlık kavgasına tutuştu. Çift, birbirlerine "Kısır sensin", "Hayır asıl sensin" diye bağırınca gergin anlar yaşandı. Araya giren mahkeme başkanı, tarafları sakinleştirip ikiliyi boşadı.