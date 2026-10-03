Mahsun Kırmızıgül'e "hodri meydan": Yolsuzluk eleştirisi yaparken o paralar resmi kayda girdi mi?

Mahsun Kırmızıgül; çıkıp yolsuzluktan, hırsızlıktan, hesap sormaktan söz ediyor. Ben de tam bu noktada kendisine katılıyorum. Hesap sorulsun ama hesap sorulacaksa herkese sorulsun. Ve madem konu para, vergi ve kamu vicdanı; o zaman söze önce insanın kendi hesabından başlamak gerekir.Mahsun Bey, hodri meydan! Sahne faturalarınızı açıklayın. Çünkü karşımızda yılda bir kez sahneye çıkan bir sanatçı yok. Kıbrıs'ta otel galaları var. Yılbaşı programları var. Özel organizasyonlar var. Düğünler var. Konserler var.