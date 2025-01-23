‘Mankenlik yaparken ağır travma yaşadım’

ESKİ manken Aysu Baçeoğlu, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baceoğlu, "Mankenliği bıraktım. Sakin bir hayat yaşıyorum" diye konuştu. Basın mensuplarının zamanında engellendiğiniz oldu mu?" sorusuna, "Maalesef oldu. İsim vermem, mahkemelik olmuştum. 'O çıkarsa ben çıkmam' demişti. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın. Artık bu camiada değilim, hiç umurumda değil. 17 sene yaşadım. Travmalarım oldu. Altı ay boyunca evden çıkmadım. Hülya Avşar söylemişti, 'Bu camiadan dost olmaz' diye... Şimdi daha kötü..." yanıtını verdi.