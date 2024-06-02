Haberler Günaydın Haberleri Mardin’de sinema rüzgarı
Giriş Tarihi: 3.6.2024

Mardin’de sinema rüzgarı

Mardin’de sinema rüzgarı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen 2. Mardin Uluslararası Film Festivali, bu yıl Zeki Sincar başkanlığında 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından nitelikli yapımları seyirciyle buluşturacak olan festivalde Ali Sürmeli, Ufuk Özkan, Nefise Karatay, Wilma Elles, Burçin Bildik, Şahin Kendirci, Metin Yıldız, Adnan Koç, Çiğdem Tunç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Burak Tamdoğan, Murat Tatlı ve Orhan Miroğlu halkla buluşacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin’de sinema rüzgarı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA