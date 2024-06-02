Mardin’de sinema rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mezopotamya Sinemacılar Kültür Tanıtım Derneği tarafından düzenlenen 2. Mardin Uluslararası Film Festivali, bu yıl Zeki Sincar başkanlığında 5-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından nitelikli yapımları seyirciyle buluşturacak olan festivalde Ali Sürmeli, Ufuk Özkan, Nefise Karatay, Wilma Elles, Burçin Bildik, Şahin Kendirci, Metin Yıldız, Adnan Koç, Çiğdem Tunç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Burak Tamdoğan, Murat Tatlı ve Orhan Miroğlu halkla buluşacak.