Marvel evrenine geri dönüyor

'Sherlock','Zodiac' ve 'Yenilmezler' gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Robert Downey Jr., 'Marvel Sinema Evreni'nde canlandırdığı 'Iron Man' karakteriyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesi kazandı. Son olarak 'Avengers: End Game' filminde rol alan oyuncu, San Diego'da düzenlenen bir etkinlikte hayranlarına sürpriz yaptı. Etkinliğe katılan oyuncu maskesini çıkardı ve yeni 'Avengers' filminde rol alacağını açıkladı. Amerikalı oyuncu, Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan 'Doctor Doom'u canlandıracak. Russo Kardeşler'in yine yönetmen koltuğuna oturacağı filmin adı ise 'Avengers: Doomsday' olacak. Downey son röportajlarında Marvel'a geri dönmeye açık olduğunu söylese de hayranları onun 'Iron Man/Tony Stark' olarak geri döneceğini düşünmüştü. Downey'nin kötü adam 'Victor von Doom' olarak geri döneceğini hiç kimse beklemiyordu. Downey, 'Tony Stark' rolünü ilk kez Marvel Sinematik Evreni'nin ilk bölümü olan 2008 yapımı 'Iron Man' filminde canlandırdı. Sonraki 11 yıl boyunca Downey, 10 Marvel filminde rolünü tekrarladı.