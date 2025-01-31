‘Masal’ın geliri şampiyon meleklere bağışlandı

6 Şubat depreminde Adıyaman'da yıkılan otelde hayatını kaybeden KKTC'li genç sporcuların hatıralarını yaşatmak adına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği için Kıbrıs'ta özel gece düzenlendi. Gecede yapımcılığını Nilay Gürsoy'un üstlendiği 'Masal' filmi Kıbrıslı sinemaseverlerle buluştu. Nilay Deniz ve Ekin Mert Daymaz'ın oynadığı, çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleştirilen filmde; Hakan Meriçliler, Gözde Çığacı, Tarık Uğur Özenbaş, Cenk Acarlar ve Yasmin Albay da yer alıyor. Gecenin tüm gelirleri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlandı.Dernek başkanı Ruşen Karakaya'nın açılış konuşmasını yaptığı geceye KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere Efe Eğilmez, Burak Ertam, Mine Lama Cinci, Ceyhan Hancıoğlu gibi iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı.KKTC'de şampiyon olup Adıyaman'daki turnuvaya katılan voleybolcularının devletini temsilen orada bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların deprem şehidi olduklarını ifade etti. Tatar, depremde yaşamını yitiren 50 bin insanın acısının hâlâ taze olduğunu vurguladı.