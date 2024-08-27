Masalın Kürşat’ı o oldu

atv'de izleyici ile buluşmak için gün sayan, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrol oynadığı 'Bir Gece Masalı'nda 'Kürşat'ı canlandıracak olan Gürkan Uygun yeni projesini ve rolünü anlattı. Denizli'nin zenginlerinden, iş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan Kürşat karakteri olarak izleyicilerin karşısına çıkacak olan Uygun, projeye ve rolüne dair şunları söyledi:"Kürşat bulunduğu yer itibariyle tam olgunlaşamamış, gücü önemsemiş ve tercih etmiş. O nedenle birçok duyguyu kaçırmış, ailesine zaafları olan bir karakter..." Keyifli ve uzun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten oyuncu; ekrana iyi ve kaliteli bir iş çıkartmak için tüm ekibin büyük bir özveri ile çalıştığını belirtti. Uygun "Bir Gece Masalı; içerisinde birçok karakteri, duyguyu, hikâyeyi ve rengi barındıran modern bir masal. Umarım izleyici de severek ve beğeni ile takip edecek" dedi.