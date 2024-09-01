‘Maşallah’ dedirten kahkahalar

Yaz sezonunu Çeşme'de çocuklarıyla birlikte geçiren Hazal Kaya, Alaçatı'da deniz keyfi yaptı. Oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile görüntülenen güzel oyuncunun eşi Ali Atay'ın da orada olduğu ancak gün boyunca mekanın içinde kalıp suya girmediği görüldü. Çocuklarıyla neşeli anlar geçiren Kaya, bakıcılarının da yardımıyla kızı ve oğluyla ilgilenip renkli görüntüler sergiledi. Özellikle minik kızı Leyla Süreyya ile oynarken sık sık kahkahalar attığı anlar, görenlere "Maşallah" dedirtti. Kızını öpücüklere boğan Hazal Kaya, onun minik ayaklarını da öpmeden geçemedi.