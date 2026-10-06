’Medeni Hâller’ Aile olma bilincine samimi bir yaklaşım

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Ebru Aydemir'in kaleme aldığı, Sinehane Film Prodüksiyon imzalı 'Medeni Hâller', 9 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

ROMANTİK KOMEDİ

Başrollerinde Özge Gürel, Gökhan Alkan ve Burak Çelik'in yer aldığı romantik komedi; aşkı, evliliği ve aile olmayı günümüz ilişkileri üzerinden sıcak ve eğlenceli bir dille ele alıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projeler arasında yer alan Medeni Hâller, giderek yüzeyselleşen ilişkilerin karşısına bağ kurmayı, birbirini gerçekten görmeyi ve birlikte bir hayat inşa edebilmeyi koyuyor. Hikâyenin merkezindeki Aylin, işinde başarılı fakat bir o kadar da evliliğe mesafeli bir boşanma avukatıdır. Yıllardır yakın arkadaşı Engin'e duyduğu aşkı gizleyen Aylin'in dengesi, Engin'in evlenmeye karar vermesiyle altüst olur.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör