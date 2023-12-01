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Giriş Tarihi: 1.12.2023 12:19

Meğer bu yüzden doğurmamış: Paris Hilton'dan inanılmaz bebek açıklaması! "Taşıyıcı anne tercih ettim çünkü..."

Paris Hilton, taşıyıcı annelik aracılığıyla çocuk sahibi olan ünlü isimlerden. Tüm dünyada dikkat çeken bu tercihi ile ilgili ise önemli açıklamalarda bulundu. Paris in Love adlı kendisiyle ilgili yayının 2. sezonunda, neden taşıyıcı anneliği tercih ettiğine ilginç cevaplar verdi.

İkinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Paris Hilton, şu 10 aylık olan oğlu Phoenix'e de yapılan yorumlar sebebiyle uzun zamandır gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Taşıyıcı annelik tercihi ise sansasyona neden olan bir diğer konuydu. Bu konuyla ilişkili olarak "taşıyıcı annelik verilmesi zor bir karardı" açıklamasında bulundu.

Bebeğin karnında büyümesi, tekmeleri hissetmek gibi tüm o heyecan verici duyguları yaşamak istese de, hayatının halka "fazla açık olduğunu" bu sebeple taşıyıcılık annelik tercih ettiğini belirtti.

Bebeklerin biyolojik olarak kendisinin ve eşi Carter Reum'un olsa da, bir taşıyıcı anne ile dünyaya gelmesinin kendileri için verilmesi zor bir karar olduğunu söyledi.

Her ne kadar hayranlarıyla yaşadığı bu süreçte destek görse de aynı zamanda birçok tepkiyle karşılaşan Hilton, aynı zamanda aile hayatının fazla göz önünde olması sebebiyle dikkatli olması gerektiğine de vurgu yaptı.

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Meğer bu yüzden doğurmamış: Paris Hilton'dan inanılmaz bebek açıklaması! "Taşıyıcı anne tercih ettim çünkü..."
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