Meghan kraliyet hayatını tamamen bıraktı

2020'de İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşınan Prens Harry ve Meghan Markle çifti her ne kadar kraliyet ailesinden ayrılmış olsa da gündemde kalmayı başarıyor. Markle, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabını yeniden açtı. Hesabında dijital platformlarda yayınlanan programları ve markası hakkında paylaşım yapan Markle ilk kez özel hayatına dair fotoğraflar yayınladı. Markle ile Prens Harry, dünya turnesine çıkan Beyonce'nin Los Angeles'taki konserine katıldı. Markle"Dün geceden" notuyla geceden paylaşım yaptı.