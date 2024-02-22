‘Mehmet evliyken de ev işleri yapardı’

Geçen yıl oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan boşanan Arzum Onan, yakında zamanda heykel sergisi açacağını söyledi. Oyunculuğu yeniden düşünmediğini belirten Onan, "Heykel yapmaya devam ediyorum. Bazı reklam anlaşmalarım devam ediyor onlarla ilgili çalışıyorum, kısmen ekranda sayılırım. Bireysel üretimle kendimi daha iyi hissediyorum" dedi.Onan, eski eşi Mehmet Aslantuğ'un ütü yaptığı fotoğraflar hakkında da şu yorumu yaptı: "Mehmet evli olduğumuz dönemde de ev işlerini yapardı. Son derece normal." Onan, eski eşiyle zaman zaman görüştüklerini belirterek "Oğlumuz Can yetişkin bir delikanlı oldu. Mehmet'le ihtiyacımız olduğunda yan yana olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.