Menajerim beni dolandırdı

Şarkıcı Sevcan Orhan, eski menajeri Harun Belenkoğulları ile davalık oldu. Orhan 2 yıl boyunca birlikte çalıştığı menajeriyle iş başı yüzde 20 komisyon karşılığında anlaştı. Ancak Orhan, iddiasına göre menajerinin kendi payından çok daha fazlasını aldığını tespit edince adliyenin yolunu tuttu.

7 YIL HAPİS

Orhan, yaklaşık 50-60 iş yaptıklarını, ne kadar zararı olduğunu bilmediğini ancak eski menajerinin kendisini dolandırdığını iddia etti. Belenkoğulları, suçlamaları reddetti. Savcılık ise Belenkoğulları'na 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında 7 yıl hapis istemiyle dava açtı.