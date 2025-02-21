‘Meraklı Köfteci’den profesörlüğe

Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı 'Meraklı Köfteci'de Fatma karakterine hayat veren Gölgen Bengü, o filmden sonra o dönemin popüler dergisi SES'in düzenlediği Sinema Artisti Yarışmasında ikinci oldu. Bengü, 1977 yılında ise 'Aslan Bacanak' filminde 'Zeynep' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı. Yeşilçam'da iki filmde rol alan Bengü, oyunculuk kariyerine son verip eğitim hayatına öncelik verme kararı aldı.

Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra ABD'ye gitti ve yüksek lisans eğitimini Kuzey Carolina A&T Eyalet Üniversitesi'nde tamamladı. Şu anda New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapan 70 yaşındaki Bengü, bilgisayar simülasyon modelleme ve analizi, ileri istatistikdeney tasarımı, mühendislik ekonomisi, operasyon araştırması, endüstri mühendisliği, üretim süreçleri dahil olmak üzere çeşitli konularda dersler veriyor.