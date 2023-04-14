MESAM ve MSG güçlerini birleştirdi

25 Bin eser sahibini temsil eden ve uzun yıllardır faaliyetlerini ayrı bir şekilde sürdüren MESAM ve MSG, ortak bir federasyon çatısında birleşti. Recep Ergül'ün MESAM'a, Ferhat Göçer'in ise MSG'ye başkan seçilmesiyle birlikte, her konuda uzlaşıp birlikte hareket eden MESAM ve MSG, kısa adı MSF olan 'Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu'nu kurdu.Ortak lisanslama başta olmak üzere, her konuda birlikte hareket edecek iki meslek birliğinin kurduğu federasyonun başkanlığını, ilk dönem Recep Ergül, ikinci dönem Ferhat Göçer yapacak. Yazılı bir açıklama yapan MSF 1. dönem Başkanı Recep Ergül, "Yıllardır beklenen bir yapılanmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müzik meslek birlikleri, her geçen gün daha da güçlenerek atılım içinde olacaklar. Ülkemizde yeteri telif toplanamadığı için, eser sahipleri mağduriyetler yaşadılar. Buna son verme noktasına yaklaşıyoruz" dedi.