MESAM’ın çağrısı üzerine bakanlık harekete geçti

MESAM Başkanı Recep Ergül'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı çağrı sonrası Kültür Bakanlığı telif haklarına yönelik yeni düzenlemelerin yapılması konusunda harekete geçti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, tüm meslek birliklerine yazı göndererek avans ödemelerinin yeni bir düzenleme yapılana kadar durdurulmasını istedi. Yazıda, mevcut sistemin yeniden değerlendirilerek, sanatçılar arasında haksız rekabeti engelleyecek şeffaf ve adil bir yapının oluşturulması gerektiği vurgulandı. Ergül, konuyla ilgili açıklamasında şunları söylemişti: "Bu sistem 2008'den bu yana MSG'de uygulanıyordu. MESAM olarak biz de iki yıl önce getirdik. Ancak ne zaman ki MESAM bu uygulamayı üyelerimizin lehine dönüştürdü, şikâyetler artmaya başladı. 'MESAM avans vermesin, biz verelim' anlayışıyla hareket edildi. Çünkü MESAM'ın yüksek telif getiren üyeleri MSG'ye transfer edilmeye çalışılıyordu. Ama son dört yıldır MESAM öyle güçlü hale geldi ki tersine bir göç başladı. Sanatçılar tekrar MESAM'a dönmeye başladı."