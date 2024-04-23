‘Mesleğine değil kalbine bakıyorum’

Bir süredir birlikte olan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerle konuşan çiftten Engin, "İlayda Hanım çok çalışıyor. Görüşememekten şikayetçi oluyor musunuz?" sorusuna, "Hiç şikayetçi değilim. İlayda dengeyi iyi ayarlıyor. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum. İki defa set ziyaretine gittim. Çok iyi ağırladılar beni" yanıtını verdi. Engin, "Sevgilinizin oyuncu olmasının avantajı ya da dezavantajı var mı?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Oyuncu, avukat vs. gibi bakmıyorum olaya. Duygusal anlamda, güzel bakıyorum." Geçtiğimiz günlerde Engin'le Milano'ya giden Alişan ise, "Sık sık yurt dışına gidiyoruz. Çok uzun kalamıyoruz set olduğu için. Güzel geçiyor" dedi. Alişan, sevgilisinin romantik biri olduğunu da sözlerine ekledi.