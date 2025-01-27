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Giriş Tarihi: 28.1.2025

Mesut Özil iyilikseverliğini yine gösterdi: Gazze’ye 3 TIR yardım

Mesut Özil, İsrail’in imza attığı katliamın ardından yaralarını sarmaya çalışan Filistinlilere yardım yağdırdı. Özil; çocuk, kadın ve yaşlılara sağlık, giyecek ve yiyecek desteği için yardım kuruluşları aracılığıyla üç TIR malzeme gönderdi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Mesut Özil iyilikseverliğini yine gösterdi: Gazze’ye 3 TIR yardım

KAZANDIĞI PRİMİ BİLE BAĞIŞLADI
Yaptığı iyiliklerle gönüllerde taht kuran Mesut Özil, bu kez Gazze için kolları sıvadı. Efsenevi futbolcu, kendisi ve eşi adına Diyanet ve Kızılay üzerinden Filistinlilere yardım ulaştırdı.

Özil'in özellikle çocuk, kadın ve yaşlıların sağlık, giyecek ve yiyecek ihtiyacını karşılaması için ciddi yardımda bulunduğu öğrenildi. Özil, bu amaçla üç TIR dolusu malzeme gönderdi. Mesut Özil yıllar önce de Gazze'de zor durumdaki halka Dünya Kupası sırasında kazandığı 350 bin euro'luk primlerini bağışlamıştı.

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Mesut Özil iyilikseverliğini yine gösterdi: Gazze’ye 3 TIR yardım
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