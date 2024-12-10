Mesut Özil öğrencilerle buluştu

İstanbul Çamlıca'da özel bir okulda eğitim gören 10 yaşındaki Kaan Erdem Erol, okul başkanlığına aday oldu. Başkanlık yarışında çeşitli vaatler veren Erol, seçimin ardından başkan seçildi. Sıra verilen vaatleri yerine getirmeye gelince kolları sıvayan küçük başkan, seçim kampanyasında verdiği sözü tutarak, ünlü futbolcu Mesut Özil'i okuduğu okula davet etti. Daveti kabul eden Özil, öğrenciler tarafından okul bahçesinde coşkuyla karşılandı. Özil, öğrencilerle fotoğraf çektirerek formasını imzaladı. Minik Kaan'ın vaadini duyduğunda heyecanlandığını söyleyen futbolcu, "Bana sürpriz oldu, çok mutlu oldum. Yeni nesillerin sevgisini almak çok önemli. Kendi evlatlarım var, çocuklar önemli, bu sevgiyi alabildiğim için mutluyum" dedi.Mesut Özil, futbolcu olmak isteyenlere şu öğütlerde bulundu: "Kendi çocukluğuma baktığımda, yaptıkları spordan keyif almaları çok önemli. Kendilerine güvenmeleri, özveriyle çalışmaları, ailelerin destek olması önemli. Ülkemizde çok yetenekli oyuncular var. Ben de bunu bildiğim için spor akademisi kuracağım. İnşallah Arda Güler'ler çıkaracağız, hedefimiz o. Maalesef alt yapıda çoğu gencin elinden tutan yok. Biz de bu yüzden akademi kuracağız. Çocukların elinden tutup başarı elde etmelerini istiyoruz. Kendilerini, ailelerini, ülkelerini güzel şekilde temsil etsinler. Akademiyi seneye yaza doğru yetiştireceğim."