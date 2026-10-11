Metin-Eda Özülkü’nün didişmeleri boşuna değilmiş! 600 şarkının ardındaki o detayı paylaştılar...

Türk pop müziğinin en köklü ve üretken çiftleri arasında yer alan Eda ve Metin Özülkü, hem yıllardır süregelen mutlu evlilikleriyle hem de imza attıkları yüzlerce unutulmaz eserle sanat dünyasında özel bir yere sahip.
Evliliklerinde uzun yıllar evlat özlemi çeken ünlü çift, tam 15 yıllık bekleyişin ardından 2004 yılında ikiz oğulları Baran ve Volkan'ı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.
Yıllardır aile yaşantılarını gözlerden uzak ve seviyeli bir şekilde sürdüren ikili, müzik kariyerlerinde de omuz omuza yürümeye devam ediyor.
600 ESER VE 300 HİT ŞARKI
Müzik dünyasına kazandırdıkları şarkılarla Türk pop müziğinin hafızasında derin izler bırakan Eda ve Metin Özülkü, şarkı yazarlığı ve bestecilik kimlikleriyle de yıllardır sektöre yön veriyor.
Bugüne kadar yaklaşık 600 şarkı yazdıklarını belirten müzisyen çift, bu eserlerin 300'ünün geniş kitleler tarafından bilinen şarkılar haline geldiğini söyledi.
Hem kendi seslendirdikleri albümlerde hem de Türk müziğinin dev isimlerine verdikleri bestelerde imzası bulunan çift, üretim süreçlerinin arka planını net bir şekilde paylaştı.
"SÖZ YAZARKEN METİN 'BU BÖYLE OLMASIN' DEYİNCE KÜSÜYORUM"
Birlikte üretirken yaşadıkları fikir ayrılıklarını ve mutfaktaki çalışma ortamlarını samimiyetle anlatan Eda Özülkü, stüdyoda zaman zaman yaşanan tatlı gerilimleri şu sözlerle dile getirdi:
"Metin'in işine sonsuz saygım var ama ben de biraz inatçıyım. Söz yazarken Metin 'Bu böyle olmasın' deyince küsüyorum."
"BU KADAR DİDİŞİYOR OLMAMIZIN BİZE ÇOK FAYDASI OLUYOR"
Eşinin bu sözleri üzerine üretim sürecinde yaşanan sıkıntıların ve tartışmaların sanatsal anlamda kendilerine olumlu yansıdığını vurgulayan Metin Özülkü ise süreci şu şekilde değerlendirdi: "Üretim sancısı dediğimiz şey var ya; bu kadar didişiyor olmamızın bize çok faydası oluyor."