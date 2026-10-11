Metin-Eda Özülkü’nün didişmeleri boşuna değilmiş! 600 şarkının ardındaki o detayı paylaştılar...

"BU KADAR DİDİŞİYOR OLMAMIZIN BİZE ÇOK FAYDASI OLUYOR"

Eşinin bu sözleri üzerine üretim sürecinde yaşanan sıkıntıların ve tartışmaların sanatsal anlamda kendilerine olumlu yansıdığını vurgulayan Metin Özülkü ise süreci şu şekilde değerlendirdi: "Üretim sancısı dediğimiz şey var ya; bu kadar didişiyor olmamızın bize çok faydası oluyor."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör