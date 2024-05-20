Meydanlarda 19 Mayıs heyecanı

Çektiği reklam filmiyle son günlerin en çok konuşulan ismi olan Simge de hayranlarına 19 Mayıs heyecanını yaşattı. Türk bayrağıyla sahneye çıkan sanatçı hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.
2 KONSER BİRDEN
Aleyna Tilki iki gün üst üste konser verdi. Tilki, şarkıları ve danslarıyla herkesi
coşturdu.
10 BİN KİŞİLİK KORO
Derya Uluğ, meydanı dolduran 10 bin kişiye hitlerini söyledi. Sanatçı, siyah elbisesiyle çok şıktı.
GÖL KENARINDA KONSER
Mert Demir, göl kenarına kurulan sahnede şarkılarını söyledi. Ünlü müzisyen, "Sanatı, müziği paylaştığımız, Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadığımız bu bayramda sizinle olmaktan gurur duyuyorum" dedi.
FESTİVALDE SAHNEYE ÇIKTI
'HER Sabah'ı dinleyiciyle buluşturan Erdem Yener, 19 Mayıs konserleri kapsamında 50 bin kişiye bayram heyecanı yaşattı.
'MAYHOŞ'U İLK KEZ SÖYLEDİ
Edis konserinde 'Mayhoş' adlı şarkısını ilk kez söyledi.
Ziynet Sali, bayrama özel hazırladığı repertuvarıyla sevenlerinden tam not aldı. Alanı dolduran 50 bin kişi Sali'nin şarkılarıyla eğlendi.
Sahneye pullarla kaplı takımıyla çıkan Merve Özbey, hava soğuyunca konserine deri ceketle devam etti. Sanatçı, şarkılarıyla sevenlerinin içini ısıttı.