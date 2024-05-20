Meydanlarda 19 Mayıs heyecanı

Çektiği reklam filmiyle son günlerin en çok konuşulan ismi olan Simge de hayranlarına 19 Mayıs heyecanını yaşattı. Türk bayrağıyla sahneye çıkan sanatçı hit şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi.Aleyna Tilki iki gün üst üste konser verdi. Tilki, şarkıları ve danslarıyla herkesicoşturdu.Derya Uluğ, meydanı dolduran 10 bin kişiye hitlerini söyledi. Sanatçı, siyah elbisesiyle çok şıktı.Mert Demir, göl kenarına kurulan sahnede şarkılarını söyledi. Ünlü müzisyen, "Sanatı, müziği paylaştığımız, Cumhuriyet'in coşkusunu yaşadığımız bu bayramda sizinle olmaktan gurur duyuyorum" dedi.'HER Sabah'ı dinleyiciyle buluşturan Erdem Yener, 19 Mayıs konserleri kapsamında 50 bin kişiye bayram heyecanı yaşattı.Edis konserinde 'Mayhoş' adlı şarkısını ilk kez söyledi.Ziynet Sali, bayrama özel hazırladığı repertuvarıyla sevenlerinden tam not aldı. Alanı dolduran 50 bin kişi Sali'nin şarkılarıyla eğlendi.Sahneye pullarla kaplı takımıyla çıkan Merve Özbey, hava soğuyunca konserine deri ceketle devam etti. Sanatçı, şarkılarıyla sevenlerinin içini ısıttı.