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Giriş Tarihi: 15.10.2026

MFÖ sahnelere geri dönüyor

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MFÖ sahnelere geri dönüyor
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Mazhar Alanson ve Fuat Güner, yeni menajerlik şirketi ile anlaşma imzaladı. Özkan Uğur'un anısını yaşatmaya devam edecek olan MFÖ, müzik yolculuğunu aynı isimle sürdürecek.

MÜJDELİ HABER
Kurulduğu günden bu yana farklı kuşaklardan müzikseverlerin gönlünde özel bir yer edinen MFÖ, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Türk müzik tarihine damga vuran 'Ele Güne Karşı', 'Sarı Laleler' ve 'Ali Desidero' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan grup, yeni dönemde sevenleriyle buluşmak için çalışmalarını yapıyor. Özkan Uğur'un vefatının ardından bir süre sahnelerden uzak kalan grup, yeni konserlerinde hayranlarıyla buluşmak için sabırsızlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MAZHAR ALANSON
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MFÖ sahnelere geri dönüyor
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