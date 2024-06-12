Michelin Yıldızlı Şefle çok özel bir akşam

Sanat dünyasının ünlü isimleri Bodrum'da buluştu. Dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı Şef Stefano Ciotti'nin davetinde ünlüler 2024 yaz sezonuna merhaba dedi. Konuklar, yemek sonrası gerçekleşen partide de harika anlar yaşadı.Açılış davetine Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer Tatlıtuğ, Alina Boz&Umut Evirgen, Özge Özpirinççi&Burak Yamantürk, Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin, Bünyamin Aydın-Lamia Aydın, Tolga Sezgin, Begüm Kıroğlu, Oktay Çubuk, Laura Margarita, Haluk İşmen gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.