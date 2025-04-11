‘Millet Paris’te evlenir biz Başakşehir’i seçtik’

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini sürpriz bir nikahla dünya evine girdi. Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan Mardini, 2 yıldır birlikte olduğu Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikâhla evlendi. Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te, Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurt dışı sayılır" ifadelerini kullanarak espri yaptı. Balayı sorularına ise sanatçı şöyle yanıt verdi: "Eşimi dünyanın en güzel yeri olan Mardin'e götüreceğim. Orada gül bahçeleri var, oraları gezdireceğim. Şaka bir yana eşim nereye isterse gideriz. Ama önce Mardin'e gideceğiz. Sonra tercih Dilara'nın..." İkilinin arasındaki 21 yaş farkı sosyal medyada eleştirilere yol açmıştı.