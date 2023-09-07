Milli voleybolcu Hande Baladın’ı asit atmakla tehdit etmişti! O davadan karar çıktı!

SANIK "BEN BİPOLAR HASTASIYIM"

Sanık Mustafa Neşeli, müşteki Hande Baladın'la tanışıklığı olmadığını, fakat sosyal medyadan kendisine özel olarak durum attığını iddia etti. Neşeli, rahatsız olduğu reklamlar nedeniyle bilgililerinin çalınacağından endişe duyduğunu ve bu sebeple firmanın binasına gittiğini söyledi. Firma yetkilileri tarafından reddedilen Neşeli, mahkemede "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" diyerek tahliyesini talep etti.