Milyon dolarlık filme rest çekti! Filistin’e desteği yüzünden kovulan arkadaşı için sözleşmesini bitirdi

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ederken, on binlerce çocuk, kadın, sivil demeden Gazze halkı yapılan hava saldırılarında hayatını kaybetti. Dünyanın birçok yerinde tepkiler yükselirken, bazı dünya yıldızları da seslerini çıkarmaya devam ediyor.
Bu kişilerden biri olan Melissa Barrera Filistin'e destek açıklamaları ve gönderilerinde yardım çağrıları yapmasının ardından bir "yaptırımla" karşı karşıya kaldı ve Çığlık filmiyle ilişiği kesildi. Dünyanın en çok izlenen serilerinden biri olan Çığlık'ın 5. ve 6. filminde de rol alan yıldız, gönderileri nedeniyle 7. filmden çıkarıldı.
Birçok tepkiyle karşılaşan yapım şirketine, bir rest de arkadaşı Jenna Ortega'dan geldi. Çığlık 7 filminden sözleşmesinin sonlanmasını talep eden Ortega, bu hareketiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Wednesday'in Netflix'in son yıllardaki en çok dikkat çeken yapımlarından biri olmasının ardından yeni sezonunun onayının alınmasının ardından Ortega'nın bu çekimlerle meşgul olması sebebiyle sözleşmeyi iptal ettiği söylense de, gerçek bundan çok farklı görünüyor.
Jenna Ortega, aynı zamanda Instagram profiline Gazze'de yaşanan katliama karşı insani yardım kampanyasının linkini eklemesi de iddiaları güçlendiren bir diğer etken.
Sadece profilinde bulunan "40 milyon" takipçisine ulaşan bu link, aynı zamanda milyonlarca insanın da dikkatini çekti ve Gazze için paylaştığı yardım desteğine de bakıldığında, milyon dolarlık maliyete sahip Çığlık filmine ve yapım şirketine, insani değerlerini göz önünde bulundurarak görünüyor.