Milyon dolarlık filme rest çekti! Filistin’e desteği yüzünden kovulan arkadaşı için sözleşmesini bitirdi

Birçok tepkiyle karşılaşan yapım şirketine, bir rest de arkadaşı Jenna Ortega'dan geldi. Çığlık 7 filminden sözleşmesinin sonlanmasını talep eden Ortega, bu hareketiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Wednesday'in Netflix'in son yıllardaki en çok dikkat çeken yapımlarından biri olmasının ardından yeni sezonunun onayının alınmasının ardından Ortega'nın bu çekimlerle meşgul olması sebebiyle sözleşmeyi iptal ettiği söylense de, gerçek bundan çok farklı görünüyor.