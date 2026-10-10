Milyonlarca beğeni yağdı! Barbara Palvin minik bebeğiyle bakın nasıl büyüledi... "Masaldan mı çıktılar?"

Eylül ayının sonlarında ilk bebekleri Sylvie'yi kucaklarına aldıklarını doğrulayan ünlü çift, hayranlarına beklenen o tatlı sürprizi yaptı. Barbara Palvin, kızı Sylvie ile aynı desende, çiçekli ve zarif kıyafetler içinde çekilmiş oldukça sevimli bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın bu uyumlu halleri kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.