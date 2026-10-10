Milyonlarca beğeni yağdı! Barbara Palvin minik bebeğiyle bakın nasıl büyüledi... "Masaldan mı çıktılar?"

Eylül ayının sonlarında ilk bebekleri Sylvie'yi kucaklarına aldıklarını doğrulayan ünlü çift, hayranlarına beklenen o tatlı sürprizi yaptı. Barbara Palvin, kızı Sylvie ile aynı desende, çiçekli ve zarif kıyafetler içinde çekilmiş oldukça sevimli bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın bu uyumlu halleri kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
Güzelliğiyle büyüleyen başarılı model, bu özel kareyi sıradan bir mesaj yerine fantastik bir notla paylaştı. Palvin'in gönderisine eklediği "becoming an adult in middle-earth 🥔" (Orta Dünya'da bir yetişkine dönüşmek) açıklaması, Yüzüklerin Efendisi evrenine esprili bir gönderme olarak büyük ilgi topladı.
Hayranlar, "Bugüne kadarki en iyi görünümün", "En güzel anne, tam bir prenses!" şeklindeki yüzlerce mesajla ünlü modele övgüler yağdırdı.
Geçtiğimiz yıllarda Palvin'in memleketi Macaristan'da rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren ve Hollywood'un en sevilen çiftlerinden olan ikili, bebekleri Sylvie ile mutluluklarını zirveye taşıdı. Hayranlar şimdi ailenin bu yeni serüvenini yakından takip ediyor.