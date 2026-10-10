Haberler Günaydın Haberleri Milyonlarca beğeni yağdı! Barbara Palvin minik bebeğiyle bakın nasıl büyüledi... 'Masaldan mı çıktılar?'
Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:36

Milyonlarca beğeni yağdı! Barbara Palvin minik bebeğiyle bakın nasıl büyüledi... "Masaldan mı çıktılar?"

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve başarılı oyuncu eşi Dylan Sprouse'un sır gibi sakladıkları kızları Sylvie nihayet ortaya çıktı! Çiçeği burnunda annenin, kızıyla bir örnek giyinerek yaptığı büyüleyici paylaşım sosyal medyayı kelimenin tam anlamıyla salladı. Milyonlarca beğeni alan o karelerdeki şaşırtan detaylar ve ünlü modelin dikkat çeken mesajı takipçilerini heyecanlandırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Milyonlarca beğeni yağdı! Barbara Palvin minik bebeğiyle bakın nasıl büyüledi... Masaldan mı çıktılar?
  • ABONE OL

Eylül ayının sonlarında ilk bebekleri Sylvie'yi kucaklarına aldıklarını doğrulayan ünlü çift, hayranlarına beklenen o tatlı sürprizi yaptı. Barbara Palvin, kızı Sylvie ile aynı desende, çiçekli ve zarif kıyafetler içinde çekilmiş oldukça sevimli bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın bu uyumlu halleri kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

"ORTA DÜNYA" GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Güzelliğiyle büyüleyen başarılı model, bu özel kareyi sıradan bir mesaj yerine fantastik bir notla paylaştı. Palvin'in gönderisine eklediği "becoming an adult in middle-earth 🥔" (Orta Dünya'da bir yetişkine dönüşmek) açıklaması, Yüzüklerin Efendisi evrenine esprili bir gönderme olarak büyük ilgi topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞMURU

Anne ve kızın bu masalsı karesi, ünlü isimlerin ve hayranların yorum akınına uğradı. Popüler isimlerden Mia Malkova fotoğrafa "Güzel orman elfleri 🥹" yorumunu bırakırken, pek çok takipçi görüntünün tam bir "peri masalından" fırlamış gibi olduğunu belirtti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Hayranlar, "Bugüne kadarki en iyi görünümün", "En güzel anne, tam bir prenses!" şeklindeki yüzlerce mesajla ünlü modele övgüler yağdırdı.

EVLİLİKLERİNİ TAÇLANDIRDILAR

Geçtiğimiz yıllarda Palvin'in memleketi Macaristan'da rüya gibi bir düğünle dünyaevine giren ve Hollywood'un en sevilen çiftlerinden olan ikili, bebekleri Sylvie ile mutluluklarını zirveye taşıdı. Hayranlar şimdi ailenin bu yeni serüvenini yakından takip ediyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Milyonlarca beğeni yağdı! Barbara Palvin minik bebeğiyle bakın nasıl büyüledi... "Masaldan mı çıktılar?"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA