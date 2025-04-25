Minik Ayel göz operasyonu geçirdi

2021 yılında dünya evine giren Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinin oğlu Ayel, önceki gün ameliyat oldu. Şefkatli, ikizleri ve eşi ile fotoğraf çekimi yaptığı kareleri 'Benim erkeklerim' notuyla paylaşıp ameliyat sürecini anlattı:"Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler, sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler. Bu öyle bir durum ki çocuklar her sabah gözleri enfeksiyon gibi çapaklı şekilde uyanıyor, açamıyor ve sürekli gözlerini kaşımaktan yara yapıyor, tahriş ediyorlar. Artık bekleyelim diyemiyorsun o noktada, kalıcı olabilir deniliyor... Bu durumu yaşıyorsanız, içiniz rahat etsin diye belki bir iki fikir daha alırsınız başka doktorlardan, bazen tekrar kapanma ihtimali de oluyormuş... Şimdi ilaçlarımızı kullanıp birkaç gün daha masaja devam edip göreceğiz, her zaman iyisini düşünüyorum, geçti bitti."