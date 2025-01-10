7 Şubat'ta vizyona girmek için gün sayan Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi filminin başrol oyuncusu Ufuk Bayraktar, kız kardeşi Sema Bayraktar sayesinde dayı oldu. Film çekimleri sırasında doğum haberi alan Bayraktar, çekimlerin bitmesiyle soluğu yeğenlerinin yanında aldı. Mehmet Sarp ve Ahmet Pars isimlerini alan ikizler, ailenin en yeni fertleri oldu. İlk defa dayı olan Bayraktar, güzel havayı da fırsat bilerek yeğenleriyle keyifli bir gün geçirdi. İkiz bebekler Mehmet Sarp ve Ahmet Pars'ı görenler "Minik dayılar" geldi yorumunu yaptı.