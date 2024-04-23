Minik kalplerin bayram sevinci

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalbe, 23 Nisan için kutlama organize etti. Organizasyonda Banu Savcı'nın da desteğiyle ünlüler bir araya geldi. Balon ve bayraklarla süslenen bahçeye doktorları eşliğinde indirilen çocukları Nur Fettahoğlu, Aybüke Pusat, Hatice Şendil Sağyaşar, Derya Baykal, Ferhan Şensoy, İlayda Çevik, Alize Gördüm ve Selda Topal karşıladı. Ünlüleri karşılarında gören çocukların gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. Prof. Dr. Özgür Kasapçopur; "Bugün buraya gelerek onlara ilaç oldunuz ve en önemli bayramlarını hastanede de olsa yaşama imkânı sundunuz" diyerek emeği geçen isimlere teşekkür belgelerini takdim etti.