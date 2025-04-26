Minika Çocuk'ta ilham veren bir yolculuk başlıyor: “Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda”

Film, spor kariyerinde başarıyla ilerlerken yaşadığı sakatlık sonrası hayatı değişen Ali'nin, pes etmeyip yeniden başlama çabasını konu alıyor.

Eski antrenörü sayesinde Karadeniz'e doğru bir yolculuğa çıkan Ali, hem fiziksel hem de duygusal bir dönüşüm yaşarken, dönemin en güçlü rakibi Justin Carter'a karşı da kendini sınamak zorunda kalıyor.

Tüm maceraları ise kahkaha dolu komik sahnelerle renkleniyor. Azim, inanç ve dostluk temalarının öne çıktığı bu film, izleyicileri hem heyecanlandıracak hem de ilham verecek.