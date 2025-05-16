Minika’da 19 Mayıs heyecanı

Minika ekranlarında eğlence ve macera hız kesmiyor! Minika, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda spordan keşfe uzanan hikayeleri ekrana taşıyor. Gün boyunca ekranlara gelecek birbirinden özel filmler, hem eğlenceli hem de ilham verici içerikleriyle dikkat çekiyor. 'Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri': 18 Mayıs'ta 11.00'de MinikaÇOCUK'ta yayınlanacak. İstanbul Boğazı' nın en eğlenceli en sevimli balıkları büyük bir heyecan içindedir. Bosfori Halkına özel harika bir gösteri hazırlığındalar. Kostümler, dekorlar, onlarca prova ve sahne! Rengarenk deniz altı dünyasında geçen bu eğlenceli animasyon film, arkadaşlık, öğrenme ve müziği bir araya getiriyor.

İKİLİNİN OLİMPİYAT MACERASI

'Hızlı Ayaklar: Olimpiyat Yolunda': 19 Mayıs'ta 11.00'de MinikaÇOCUK'ta. Geçirdiği sakatlık sonrası spora küsen genç sporcu çalıştığı mağazada eski antrenörü ile karşılaşınca kendini bir anda Karadeniz' in eşsiz güzellikleri içinde yaşayan Tahir Hoca'nın yanında bulur. Yeniden sağlıklı ve güçlü bir sporcu olmak için sıkı bir kampa girmesi gerekir. Tahir hocanın yaptığı kamp programı ise sürprizlerle doludur. İkili Olimpiyat Yolunda bundan sonra birliktedir.

DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR YOLCULUK

'İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi': 19 Mayıs'ta 18.30'da MinikaGO'da yayınlanacak. Gizem, tarih ve hayal gücünü bir araya getiren bu filmde, yeni bir çizgi dizi bölümü hazırlığında olan İstanbul Muhafızları çizgi dizisinin senaristi Aslı'nın yolu, eski bir gümüşçü dükkanına düşüyor. Burada, İstanbul'un geçmişine uzanan, şifalı suyun izini süren bir maceranın içine çekiliyor. Gerçek ile kurmacanın iç içe geçtiği hikaye, izleyicilere hem sürükleyici hem de düşündürücü bir yolculuk sunuyor.