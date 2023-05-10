MinikaGO’da eğlenceli aktivite

Sıkı dostlar Amato ve Mekabot'ın nefis bir ekip çalışmasıyla kötü robotlara engel olduğu 'Mechamato', 1 Nisan'da MinikaGO ekranlarında başladı. Mechamato'nun bir özelliği var.Her bölümün sonunda çocuklara 'Kendin Yap!' konseptli birbirinden özel fikirler veriyor. Bu eğlenceli projelerden birini seçip, kendi Mechamato ürününü yaparak paylaşan çocukların projeleri de Minika- GO ekranında yer alıyor.Hem çocukların ince motor becerilerine katkı sağlayacak hem de yeni fikirler üretmelerine ilham verecek olan projeye katılmak için tek şart, çocukların yaptığı çalışmanın görselini adı ve yaşıyla birlikte info@minika. com.tr adresine göndermek.