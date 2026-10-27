Miras kavgasında taşları yerinden oynatan hamle! Jülide Kural Kadir İnanır'ın arsalarını o yeğenine teklif etti: "Senin hakkındır!"

Kadir İnanır'a süreç boyunca destek olan tek kişinin diğer yeğeni Gül Bakar olduğunu vurgulayan Kural, "Yanında olan, saygı duyan ve emek veren tek yeğeni Gül'dü. Gül hiçbir şey talep etmedi. Ben mirastan kalan arsaları, 'Dayına çok emeğin geçti, senin hakkındır' diyerek, kendisine teklif ettim" diyerek hamlesini duyurdu.