Mirastan kızını men etti TSK’ya jest yaptı

Ferdi Tayfur'un 4 Ocak'ta defnedilmesinin ardından dün Marmaris'te miras davası başladı. Tayfur'un miras davasının duruşması Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmada Ferdi Taha Tayfur, Zeliha Tayfur, Timur Turanbayburt, Veli Ümyani Demir, Funda Doğrul, Tuğçe Tayfur Aydın ve Tuğba Dınız mirasçılar olarak yer aldı.

Davacı olarak ise Gülden Sivri ve vasi olarak ise Aysu Kaplan yer aldı. 3 farklı vasiyeti olan Tayfur'un telif haklarını eşine verdiği ve kızı Tuğçe Tayfur'u mirastan men ettiği öğrenildi. Tayfur vasiyetinde ayrıca, İstanbul Fatih ile Marmaris Beldibi'ndeki taşınmazlarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bıraktığı ortaya çıktı. Bolu Mudurnu'daki taşınmazlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villasını ise LÖSEV'e bıraktı.



BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAM!

Tuğçe Tayfur miras davası açılmasına tepki gösterdi: "Babamın 40'ı

çıkmadan mahkemelere düştünüz. Adayı, şirketi, telif haklarını,

taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ile Şirin Gözalıcı ve alakasız

akrabalarının üstüne geçirmişler. Bu işin peşini bırakmam."miras davası açılmasına tepki gösterdi: "Babamın 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ile Şirin Gözalıcı ve alakasız akrabalarının üstüne geçirmişler. Bu işin peşini bırakmam."