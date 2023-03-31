‘Modacım eşim Fahriye’

Oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı ile birlikte Nişantaşı'nda bir giyim mağazasının açılışına katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özçivit, "Çok şık giyiniyorsunuz. Bir modacıyla mı çalışıyor musunuz?" sorusuna, "Yüzü olduğum marka ile iletişim halindeyiz. Eşim (Fahriye Evcen) de çok yardım ediyor. Evden çıkarken kombinimi birlikte hazırlıyoruz'' diye yanıt verdi. Başrolünde yer aldığı 'Kuruluş Osman'ın, gelecek sezon da devam edeceğini söyleyen oyuncu, Katar ziyaretleriyle ilgili de "Yeniden gideceğim. Ülkemizi yurt dışında tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.