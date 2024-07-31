Moskova konseri için 5 milyon dolar

Amerikalı rapçi Kanye West, çoğu meslektaşının aksine Rusya'da görünmekten çekinmiyor. Ünlü sanatçı Moskova'da konser vermek için 5 milyon dolar karşılığında anlaştı. Kanye'nin Moskova'ya gidiş sebebi olarak ünlü moda tasarımcısı Gosha Rubchinskiy'nin doğum günü gösterilse de, asıl amacının konser alanlarını incelemek olduğu bildiriliyor. Türkrus'un haberine göre konser organizatörleri, Kanye West'in hangi mekanda sahne alacağına henüz karar veremedi. Adaylar arasında Moskova'nın en büyük stadyumlarından Lujniki ve VTB Arena bulunuyor. Kanye, VTB Arena'yı tercih ediyor olsa da organizatörler daha fazla bilet satabilmek için Lujniki'de ısrar ediyorlar. Konserin 7 Eylül'de yapılması planlanıyor ancak organizasyonel detayların kısa sürede çözülmesi gerekiyor.