MSG’den bakan Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer ve Genel Sekreter Av. Dr. Barış Şensoy, T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, müzik sektörüyle ilgili güncel konular ve MSG'nin projeleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Gerçekleşen toplantıda MSG, telif haklarına yönelik katkılarından dolayı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkürlerini sundu. Sayın Mehmet Nuri Ersoy da müzik sektörüne verdiği desteği sürdüreceklerini belirtti.