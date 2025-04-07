Müge Anlı ile Güven Bana

BİLMEK YETERLİ DEĞİL

ATV'den yeni yarışma! "Kazanmak için güvenmeye, güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?" sloganını taşıyan yarışmanın ismi Güven Bana! Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Program Müge Anlı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşacak. Yarışmacı olmak için WhatsApp Başvuru Hattı: +90 552 961 09 43…

PARA ÖDÜLÜ BÜYÜYOR

PROGRAMDA, daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleri de önemli... Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" diyor ve bağlılıklarını dile getiriyor.