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Giriş Tarihi: 8.4.2025

Müge Anlı ile Güven Bana

ATV’de yepyeni bir yarışma başlıyor: ‘Güven Bana!’ Bilginin, stratejinin ve güvenin bir arada olduğu yarışmayı Müge Anlı sunacak

Müge Anlı ile Güven Bana

BİLMEK YETERLİ DEĞİL
ATV'den yeni yarışma! "Kazanmak için güvenmeye, güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?" sloganını taşıyan yarışmanın ismi Güven Bana! Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor. Program Müge Anlı'nın sunumuyla izleyiciyle buluşacak. Yarışmacı olmak için WhatsApp Başvuru Hattı: +90 552 961 09 43…

PARA ÖDÜLÜ BÜYÜYOR
PROGRAMDA, daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleri de önemli... Çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor. Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" diyor ve bağlılıklarını dile getiriyor.

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Müge Anlı ile Güven Bana
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