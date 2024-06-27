Müge Anlı zirvede

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert salı gününün birincisi oldu. Program; Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 4,12 izlenme oranı ve yüzde 33,35 izlenme payı elde ederek yayınlanan tüm dizi ve programları geride bıraktı.50 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevil Çetinkaya'ya 4 Mayıs'tan beri ulaşılamıyor. Onu aramak için kardeşleri Yeliz ve Baykal Kaya, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Fransa'dan Türkiye'ye gelen Sevil Hanım'ın Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki annesini, yanında İsmail adında bir erkek arkadaşıyla ziyaret ettiği, ardından kayıplara karıştığı öğrenildi. Çetinkaya'nın sevgilisi İsmail Gezer'le Didim'de olan 5 milyon TL değerindekindeki evini sattığı da bilgiler arasında.