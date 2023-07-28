‘Muhteşem bir güzellik’

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve çocuklarıyla Ege kıyılarında tatil yapıyor. Geçtiğimiz hafta eğlenceli bir partiyle 30'uncu yaş gününü kutlayan Alkoçlar, önceki gün deniz keyfi yaptı. Yüzerken deniz yıldızı gören Alkoçlar, eldivenini takıp dalış yaptı. Deniz yıldızını alıp kovaya koyan sosyetik güzel, "Muhteşem bir güzelliği var. Cem uyurken geri denize bıraktım. Kendi habitatında daha mutlu ama bizim evde 2 saat misafir ettik. Uğur getirir inşallah" diye paylaşım yaptı.