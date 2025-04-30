Murat Kekilli’den Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

'TÜRK ÜNLÜLER HEP SESSİZ'

Filistin'in ateşli savunucusu Murat Kekilli, sanat dünyasının İsrail zulmüne ses çıkarmamasından yakındı. Amerika'da ünlülerin "İşimi kaybederim" korkusuyla İsrail'i eleştiremediğini, Türkiye'dekilerin ise katliamı görmezden geldiğini söyledi.



Bella Hadid, kendisini görünce ağlayan Filistinli bir gencin gözyaşlarını silip onu teselli etti.

TEK BAŞINA KARŞI ÇIKIYOR

Kekilli, Bella Hadid'in tek başına İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi ise övdü: "Hadid, Filistinli bir mücahit gibi ülkesi için savaşıyor. Ancak bunu silah ile değil cesareti ve yüreği ile yapıyor. Sözleri ile tek başına İsrail'in canına okuyor. Böyle cesur ünlü kadınlar her ülkeye lazım!"