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Giriş Tarihi: 1.5.2025

Murat Kekilli’den Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

Murat Kekilli, katil İsrail’i her platformda eleştirip ülkesi Filistin’e destek çıkan Bella Hadid’i övdü: “Bir mücahit gibi Filistin için savaşıyor. Böyle cesur kadınlar her ülkeye lazım!”

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Murat Kekilli’den Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın

'TÜRK ÜNLÜLER HEP SESSİZ'
Filistin'in ateşli savunucusu Murat Kekilli, sanat dünyasının İsrail zulmüne ses çıkarmamasından yakındı. Amerika'da ünlülerin "İşimi kaybederim" korkusuyla İsrail'i eleştiremediğini, Türkiye'dekilerin ise katliamı görmezden geldiğini söyledi.


Bella Hadid, kendisini görünce ağlayan Filistinli bir gencin gözyaşlarını silip onu teselli etti.

TEK BAŞINA KARŞI ÇIKIYOR
Kekilli, Bella Hadid'in tek başına İsrail'e karşı verdiği mücadeleyi ise övdü: "Hadid, Filistinli bir mücahit gibi ülkesi için savaşıyor. Ancak bunu silah ile değil cesareti ve yüreği ile yapıyor. Sözleri ile tek başına İsrail'in canına okuyor. Böyle cesur ünlü kadınlar her ülkeye lazım!"

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Murat Kekilli’den Bella Hadid’e övgü: Cesaretiyle İsrail’e kafa tutan kadın
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