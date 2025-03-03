Müslüm baba dualarla anıldı

Müslüm Gürses, ölümünün 12. yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelen sevenleri Gürses için Kuran-ı Kerim okuyup dua etti. Sanatçı için lokma dağıtıldı. Müslüm Gürses'in organizasyonlarında görev alan dostlarından Mesut Kaya, "O arabesk müziğinin unutulmaz efsane babalarındandır. Arabesk dünyasının babasıydı. İl dışından ve İstanbul'un birçok ilçesinden sevenleri mezarına akın edip dua ediyorlar. Onun gibi sanatçılar yıllar da geçse unutulmaz" dedi.