Müslüm Gürses’in vârisi ortalığı karıştırdı

Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya çıkardığı 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısını Semicenk yıllar sonra yeniden söyledi.Merhum sanatçının mirasçısı Emin Erlikhan Kısa, şarkının izinsiz şekilde kullanıldığını, üstelik Semicenk'in kendisini Gürses ile düet yapıyormuş gibi gösterdiğini belirterek adliyenin yolunu tuttu.Vâris Kısa, ayrıca yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirterek şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" dedi.