Müslüm’den sonra Cengiz Baba şarkısı

Şarkıcı Elif Buse Doğan, arabesk projesi kapsamında sevilen şarkıları kendi yorumuyla sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk müziğinin genç ve yetenekli ismi, Arabesk Projesi kapsamında seslendirdiği dördüncü şarkı olan Cengiz Kurtoğlu'nun 'Sessizce'sini bugün müzikseverlerle paylaşacak. Arabesk müziğine getirdiği yenilikçi yaklaşımla dikkat çeken Doğan, en son Müslüm Gürses'in unutulmaz şarkılarından olan 'Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim'i kendi yorumuyla dinleyiciyle buluşturarak arabesk müziğine katkıda bulunmuştu.